София, , 13:33 — REGNUM Объявленная сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичная мобилизация в структуры армии РФ не представляет угрозы для национальной безопасности Болгарии. Об этом 21 сентября со ссылкой на действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова передаёт БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Стоянова, Болгария не является участником противостояния на территории б. УССР и не оказывает военную поддержку киевскому режиму, а, следовательно, укрепление российских вооруженных сил для Софии «не является тревожным знаком».

«На данный момент нам необходимо сосредоточиться на проектах модернизации собственной армии в рамках НАТО», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан в Вооруженные силы страны. Это вызвало тревогу в среде лидеров ряда западных государств.