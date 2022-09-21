София, 21 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Объявленная сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичная мобилизация в структуры армии РФ не представляет угрозы для национальной безопасности Болгарии. Об этом 21 сентября со ссылкой на действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова передаёт БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Стоянова, Болгария не является участником противостояния на территории б. УССР и не оказывает военную поддержку киевскому режиму, а, следовательно, укрепление российских вооруженных сил для Софии «не является тревожным знаком».

«На данный момент нам необходимо сосредоточиться на проектах модернизации собственной армии в рамках НАТО», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан в Вооруженные силы страны. Это вызвало тревогу в среде лидеров ряда западных государств.