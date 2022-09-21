Оренбург, 21 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков охарактеризовал частичную мобилизацию в России адекватной мерой. «Стоит вопрос — будет ли Россия, будем ли мы субъектны как нация. Поэтому мера по мобилизации, объявленная президентом страны, адекватна», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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В качестве важного момента эксперт назвал присмотренную этапность, чтобы наиболее точечно и качественно наполнять вооружённые силы человеческими ресурсами.

«Главное в текущем моменте — без паники. Чтобы каждый на своём участке максимально собранно выполнял свои трудовые обязанности. От каждого зависит результат, какими мы выйдем, этого противостояния. Ритмичность и системность в работе, без сбоев. Важно сохранять одновременно «холодную голову» и «боевой дух». И помнить о людях», — сказал Чирков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава России Владимир Путин в телеобращении сделал заявление о частичной мобилизации граждан.