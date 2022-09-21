Майминский район, Алтай, 21 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП, произошедшего в Майминском районе Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что 20 сентября около 22:35 на «Чуйском тракте» 19-летний водитель автомобиля Renualt Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN TGS.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров, из них один несовершеннолетний, от полученных телесных повреждений скончались на месте через непродолжительный промежуток времени», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в больницу попали водитель и трое пассажиров легковушки. Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».