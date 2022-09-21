Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Предприятия России могут принять к участию в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» Он проводится с 15 июля по 25 декабря 2022 года, сообщает Исполнительная дирекция одноимённой Программы.

Министерство экономического развития Забайкальского края Конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Этот конкурс уже 48-й по счёту. В рамках него продукция предприятий — победителей будет награждена Платиновыми, Золотыми, Серебряными и Бронзовыми Знаками качества.

Официальный портал Правительства Севастополя Знаки качества

Программа реализуется с 1999 года при поддержке правительства России, Администрации президента Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также Вольного экономического общества России. Главными её целями являются пропаганда лучшей отечественной продукции, насыщение потребительского рынка России, содействие развитию бизнеса на инновационной основе, обеспечение менеджмента качества в условиях импортозамещения.

Добавим, национальная программа «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» является независимым, компетентным и исчерпывающим подтверждение полноты и обоснованности доказательной базы по безопасности и декларируемому уровню качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

За время существования Программы в ней приняли участие уже 3518 предприятий из 79 регионов России и девяти стран ближнего зарубежья. Совет Знака качества ХХI века удостоил 26 350 видов продукции Знаками качества различного достоинства. 617 компаний стали обладателями Паспорта высокого качества, 307 компаний стали обладателями Паспорта «Экологически безопасный продукт».

Александр Полегенько ИА REGNUM Производство

Добавим, в рамках Программы её участниками была продемонстрирована продукция самой широкой номенклатуры: высокие технологии в различных отраслях промышленности, а также перспективные строительные технологии и современные материалы, машиностроительное оборудование, инновационные образовательные проекты и биотехнологии, промышленная, бытовая техника, современное промышленное оборудование, широкий ассортимент продуктов питания, спортивное оборудование, одежда, товары для дома, новая косметическая продукция и многое другое.

Лауреаты Программы получают право маркировать свою продукцию соответствующим Знаком на безвозмездной основе в течение двух лет. Значительная часть участников подтвердила, что маркировка продукции Знаком качества XXI века привлекла к ней внимание потребителя, что прямым образом сказалось на увеличении спроса на данную продукцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производство молока

Проводимый в рамках Национальной программы конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» способствует реализации потенциальных возможностей российских товаропроизводителей и их активному участию во внутреннем и мировом товарообороте, стимулирует предприятия к повышению качества выпускаемой продукции.

Информация о лауреатах направляется в органы исполнительной и законодательной власти России, торгово- промышленные палаты субъектов Федерации, территориальные центры стандартизации и метрологии, зарубежные компании и представительства, получает широкое освещение в СМИ.