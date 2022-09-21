Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, комментируя организацию референдумов по воссоединению с РФ среди жителей ДНР, ЛНР и в двух областях бывш. УССР, заявил, что самоопределение жителей этих территорий — это их дело. Об этом Бельский сообщил 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Российские флаги

«Самоопределение любых жителей в том государстве, в котором они хотят жить, — это их дело, поэтому референдум покажет. Результатов референдума мы ещё не знаем. Российская Федерация объявила о том, что, если будет такое решение принято, то, соответственно, конечно, они будут приняты в Российскую Федерацию. Но определяться с этим должны сами жители Донецкой, Луганской Республик и остальных [территорий — прим. ред.]», — заявил Бельский.

Напомним, что решение о проведении референдумов о включении в состав Российской Федерации приняли 20 сентября власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кампания по голосованию начнётся 23 сентября 2022 года, а завершится 27 сентября.