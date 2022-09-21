Москва, 21 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России продолжат специальную военную операцию по денацификации на территории б. УССР до полного достижения поставленных целей. Об этом 21 сентября сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Как отметил Шойгу, ВС РФ продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР), пресекли все попытки наступления киевских боевиков на николаевско-криворожском направлении, а также провели переброску изюмско-балаклейской группировки для усиления своих ударных возможностей в Донбассе.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжат проведение специальной военной операции до полного достижения целей, определённых Верховным главнокомандующим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трёх недель в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР в результате огневого поражения союзных сил было уничтожено более 7 тыс. киевских боевиков и 970 единиц вражеской боевой техники.