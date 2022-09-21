Уфа, 21 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. С технической точки зрения Уфа полностью готова к отопительному сезону. Об этом 21 сентября сообщил первый заместитель главы городской администрации Сергей Кожевников на пресс-конференции.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

Он сообщил, что все гидравлические испытания в городе успешно пройдены, подписан паспорт готовности к зиме. При этом существует порядок, при котором муниципалитет принимает решение о подаче тепла в дома: в течение пяти дней среднесуточная температура должна быть ниже плюс восьми градусов, добавил он.

Кожевников отметил, что к предстоящей зиме в Уфе подготовлено 5669 многоквартирных домов. Большое внимание было уделено исполнению энергосберегающих мероприятий. Всего в многоквартирных домах города установлено около пяти тысяч приборов учета тепловой энергии. Специалисты выполняют энергоэффективный ремонт многоквартирных домов.