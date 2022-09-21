* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи заявил, что в судах находятся дела о коррупции бывших афганских чиновников, которые присвоили более 60 миллиардов афгани. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Ханафи подчеркнул, что нынешние лидеры Афганистана не имеют никакого отношения к коррупции. На встрече в поддержку владельцев бизнеса он заявил, что семь миллиардов афгани из бюджета Афганистана на текущий год выделены для завершения проекта линии электропередачи «Гош Тепа» в провинции Балх.

Он добавил, что недавно министерство финансов Афганистана снизило налог на ввозимые товары, но торговцы не снизили цену на товары на рынке.

Ханафи сделал акцент на налогообложении и сказал, что Афганистан может «твёрдо стоять на ногах», когда выплачиваются все налоги. При прежних правительствах 70% национального бюджета обеспечивалось иностранцами и только 30% — внутренними доходами.

«Вся заработная плата государственных служащих выплачиваются из внутренних доходов Афганистана, а все деньги, получаемые в виде налогов, также используются для развития страны», — добавил заместитель премьер-министра.

Он подчеркнул, что афганское правительство никому не позволяет присваивать деньги граждан. Абдул Салам Ханафи заявил, что уплата налогов идёт на благо страны, и Исламский Эмират следит за стопроцентной прозрачностью налоговой политики.

Вице-премьер правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что министерство финансов Афганистана отменило все штрафы, которые ранее были наложены на владельцев бизнеса.

В завершение своего выступления он ещё раз подчеркнул, что за счёт уплаты налогов потребности Афганистана могут быть удовлетворены без помощи зарубежных стран.