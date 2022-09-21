Хельсинки, 21 сентября 2022, 13:34 — REGNUM Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен решил в срочном порядке прокомментировать о планах России провести частичную мобилизацию населения. Его заявления передала шведская новостная служба TT.

Финляндия
Финляндия

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По словам Кайкконена, Финляндия внимательно следит за развитием событий.

«Могу сказать, что военная обстановка стабильная и спокойная. Наши силы обороны хорошо подготовлены, и ситуация находится под пристальным наблюдением», заявил глава военного ведомства.

Кайкконен также отметил, что мобилизация российского населения может стать поводом для дальнейшего пересмотра Финляндией правил выдачи российских виз. Финляндия существенно ужесточила визовый режим для граждан России с 1 сентября этого года.

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