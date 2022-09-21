Хельсинки, , 13:34 — REGNUM Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен решил в срочном порядке прокомментировать о планах России провести частичную мобилизацию населения. Его заявления передала шведская новостная служба TT.

Финляндия

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По словам Кайкконена, Финляндия внимательно следит за развитием событий.

«Могу сказать, что военная обстановка стабильная и спокойная. Наши силы обороны хорошо подготовлены, и ситуация находится под пристальным наблюдением», — заявил глава военного ведомства.

Кайкконен также отметил, что мобилизация российского населения может стать поводом для дальнейшего пересмотра Финляндией правил выдачи российских виз. Финляндия существенно ужесточила визовый режим для граждан России с 1 сентября этого года.

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