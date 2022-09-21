Москва, 21 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Мексики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума

Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для конструктивного сотрудничества между двумя государствами в различных сферах совместной деятельности, связанной с исследованием и использованием космического пространства, и применения космической техники и космических технологий.

Соглашением определяются области и формы сотрудничества, а также принцип финансирования совместной деятельности.

Также соглашение содержит положения, регулирующие вопросы правовой защиты и охраны интеллектуальной собственности, создаваемой и предоставляемой в рамках соглашения.

Особое внимание в соглашении уделяется правовой и физической защите имущества и охране технологий, экспортному контролю, вопросам перемещения через таможенные границы Российской Федерации и Мексиканских Соединенных Штатов товаров, специально предназначенных для целей сотрудничества в рамках и на условиях указанного соглашения.

Указанная категория товаров подлежит освобождению от таможенных пошлин и налогов, взимаемых таможенными органами в соответствии с законодательством государств.