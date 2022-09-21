Сеул, 21 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Южной Кореи Хан На Лэ в матче второго круга турнира в Сеуле (Южная Корея). Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

Александрова является 24-й ракеткой мира. Хан На Лэ занимает 212-е место в рейтинге WTA.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сун (Швейцария).