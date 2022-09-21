Казань, 21 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В столице Татарии 21 сентября открылся международный форум Kazan Digital Week-2022. Мероприятие посвящено цифровой трансформации и выработке научного суверенитета станы, сообщает пресс-служба главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов», — обратился к участникам форума глава РТ Рустам Минниханов.

Для участия заявлено 13 тыс. человек из 32 стран, намечено проведение порядка 120 мероприятий. На выставочной экспозиции форума представлено более 200 проектов в IT-сфере. Глава Татарии анонсировал проведение чемпионата Digital Skills, который будет проводиться по 29 цифровым компетенциям, большинство из них инновационные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с приветственной речью к участникам международного форума в Казани обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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