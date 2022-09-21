В Госдуме объяснили, как мобилизованным платить ипотеку
Москва, 21 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
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«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал Картаполов, отвечая на вопросы журналистов.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, мобилизаия коснется порядка 300 тыс. человек.
При этом подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране. В Госдуме полагают, что дополнительных ограничительных мер вводиться не будет.