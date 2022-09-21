Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Второй сезон сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном получил дату премьеры. Об этом пишет издание Variety.

Брайан Крэнстон в сериале «Ваша честь» Кадр из трейлера

Так, новые эпизоды шоу начнут выходить 9 декабря 2022 года. Ожидается, что предстоящий сезон станет заключительным для проекта.

Напомним, «Ваша честь» рассказывает об авторитетном судье, который попытается скрыть преступление своего единственного сына. Премьера первого сезона состоялась 6 декабря 2020 года.

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