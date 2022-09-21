Москва, , 13:22 — REGNUM Боевой состав Воздушно-десантных войск России будет наращиваться, эти войска решают самые сложные задачи в ходе спецоперации в б. УССР. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 сентября на заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что российские десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляют стойкость и мужество. Более 10 тыс. из них получили государственные и ведомственные награды, 21 человек — звание Героя России.

«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию свыше сотни зданий и сооружений.

Читайте также: Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации в России