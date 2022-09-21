Москва, , 13:22 — REGNUM На протяжении последних трёх недель в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР в результате огневого поражения союзных сил было уничтожено более 7 тыс. киевских боевиков и 970 единиц вражеской боевой техники. Об этом 21 сентября сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тыс. военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и 4 вертолета», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова и для исполнения указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации создали специальную комиссию.