Москва, 21 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На протяжении последних трёх недель в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР в результате огневого поражения союзных сил было уничтожено более 7 тыс. киевских боевиков и 970 единиц вражеской боевой техники. Об этом 21 сентября сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тыс. военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и 4 вертолета», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова и для исполнения указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации создали специальную комиссию.