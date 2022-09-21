Майминский район, Алтай, 21 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла вечером 20 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай ДТП на Алтае

По предварительным данным, около 22:30 по местному времени 19-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым MAN TGS 19.400 с полуприцепом.

«От полученных травм на месте происшествия скончались 19-летняя и 17-летний пассажиры автомобиля Reno Logan, до приезда скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

В больницу доставили водителя и ещё троих пассажиров легковушки в возрасте от 18 до 20 лет. Двоим из них потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске прокуратура в настоящее время проверяет ДТП с участием 14-летнего подростка. В результате аварии его ВАЗ-21 124 оказался на крыше автомобиля Nissan Serena.