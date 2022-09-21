Париж, , 13:22 — REGNUM Во время слушаний в Национальной ассамблее Франции генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что на сегодняшний день мера помощи гражданам в покупке топлива обошлась компании в €171 млн, передает BFM TV.

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С 1 сентября TotalEnergies ввела на своих АЗС скидку в размере 20 евроцентов за литр топлива в дополнение к 30 центам от правительства Франции.

Мера также позволяет увеличить посещаемость станций примерно на 40%.

«Новые скидки приводят к наплыву французов на наши станции», — подтверждает генеральный директор.

«Я ничего не получаю», — настаивает гендиректор, добавив, что в октябре скидка снизится до 10 центов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Франции Брижит Макрон встретилась с Еленой Зеленской, женой главы киевского режима Владимира Зеленского, в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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