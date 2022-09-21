Москва, 21 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документом расширяется круг российских обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов подлежит предварительному согласованию в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Государственный контроль будет осуществляться не только в отношении обществ, осуществляющих деятельность по добыче водных биологических ресурсов, но и, в частности, занимающихся обработкой, транспортировкой и хранением улова.

Согласно закону, иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющие на день вступления закона в силу право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% и менее чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал юрлица, осуществляющего рыболовство, обязаны в течение 365 дней со дня вступления закона в силу представить информацию о наличии такого права в ФАС России.

Также иностранный инвестор будет обязан подать ходатайство о согласовании установления контроля над указанным юрлицом в порядке, предусмотренном законодательством или снизить долю своего участия в уставном капитале до уровня менее чем 25% акций.

Если указанная информация или ходатайство не будет представлено, то в судебном порядке по иску ФАС России инвестор может быть лишен права голоса на общем собрании акционеров юрлица, занимающегося рыболовством.