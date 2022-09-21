Москва, , 13:22 — REGNUM Рубль отступил на торгах 20 сентября, потеряв за день свыше 0,7%. Пара доллар/рубль поднялась до 60,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Рубль. Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 21 сентября, на старте сессии подскочила в район 62,50 руб. Впрочем, котировки не задержались в этой зоне и быстро откатились, расположившись под отметкой 61 руб.

Давление на российские активы усилилось 20 сентября, но в отличие от акций, которые понесли масштабные потери, рубль проявил стойкость, во многом благодаря налоговым выплатам.

Анонсирование референдумов на подконтрольных российский армии территориях б УССР повлекло незамедлительную реакцию Запада, который пригрозил вторичными санкциями, что и вызвало эмоциональную реакцию инвесторов на отечественных площадках.

Сегодня дополнительную нервозность привнесло обращение президента Владимира Путина, который объявил частичную мобилизацию в России.

Такое развитие событий может обусловить заметный рост волатильности на российском рынке и повлечь выход пары доллар/рубль из диапазона в северном направлении.

При этом нельзя исключать спекулятивные рывки, которые могут представлять собой ложные прорывы. Новый всплеск покупок доллара способен «протащить» пару через зону сопротивления 62,50 руб., но сначала котировкам необходимо совершить уверенный пробой промежуточного барьера в районе 61,50 руб.», — считает эксперт.

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