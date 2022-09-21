Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:22 — REGNUM В Новокузнецке с 27 сентября по 1 октября в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» пройдёт всероссийский молодёжный форум «Менеджмент и предпринимательство в спорте». Участие в нём примут 400 человек из 58 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает муниципальный телеграм-канал.

Виды спорта Saratov. gov.ru

«Цель форума — подготовка профессиональных кадров в сфере спортивного менеджмента, развитие молодёжного предпринимательского сообщества в спортивной сфере, а также продвижение здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у молодёжи», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что экспертами и гостями мероприятия выступят советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко, управляющий партнёр Newman Sport Владимир Волошин, чемпионка мира по ММА Анастасия Кармаева, исполнительный директор АСБ Сергей Крюков, борец классического стиля, член Совета Федерации Александр Карелин, российский биатлонист, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров, российский фехтовальщик на саблях и спортивный функционер, президент Олимпийского комитета России с 2018 года Станислав Поздняков.