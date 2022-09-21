Донецк, 21 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:20 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; 12:20 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские боевики выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике.

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