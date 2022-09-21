Тбилиси, , 13:19 — REGNUM В Грузии наблюдается снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщила исполняющая обязанности главы Национального центра контроля заболеваний Грузии, замглавы минздрава Тамар Габуния.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тенденция распространения коронавируса нисходящая, наблюдается сокращение случаев. В плане ковида эпидситуация стабильная», — сказала Габуния.

Она отметила, что новых штаммов коронавируса в стране за последнее время не выявили. Вакцинация и тестирование продолжаются.

Напомним, в Грузии с сентября решено публиковать статистические данные о количестве выявленных случаев заражения коронавирус только раз месяц. До этого результаты публиковали раз в неделю.