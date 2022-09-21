Тбилиси, 21 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Грузии наблюдается снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщила исполняющая обязанности главы Национального центра контроля заболеваний Грузии, замглавы минздрава Тамар Габуния.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Тенденция распространения коронавируса нисходящая, наблюдается сокращение случаев. В плане ковида эпидситуация стабильная», — сказала Габуния.

Она отметила, что новых штаммов коронавируса в стране за последнее время не выявили. Вакцинация и тестирование продолжаются.

Напомним, в Грузии с сентября решено публиковать статистические данные о количестве выявленных случаев заражения коронавирус только раз месяц. До этого результаты публиковали раз в неделю.