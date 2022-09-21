Иркутск, , 13:19 — REGNUM В Приангарье отмечено сокращение случаев производственного травматизма, сообщает 21 сентября телеграм-канал правительства региона со ссылкой на замминистра труда и занятости Иркутской области Наталью Кузнецову.

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За шесть месяцев 2022 года стало на 12% несчастных случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря мерам профилактики за последние пять лет в регионе достигнуто снижение уровня травматизма на производстве на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2022 года в результате допущенных нарушений работник организации из Тайшета при подаче опилок зацепился одеждой за транспортерную ленту, в результате чего механизмом его затянуло в станок для удаления и обработки отходов. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

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В июле стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении по факту гибели 42-летнего работника подрядной организации в областном центре: в ходе выполнения работ по реконструкции сети канализации около дома № 106 по ул. Полярная произошло обрушение грунта.

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