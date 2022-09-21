Петропавловск-Камчатский, , 13:19 — REGNUM На Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова и для исполнения указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации создали специальную комиссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Как рассказал руководитель администрации губернатора Камчатки Сергей Меркулов, задача комиссии организовать мобилизацию. Комиссия будет работать в круглосуточном режиме. В неё вошли представители законодательной власти, правительства Камчатского края, а также органов военного управления.

22 сентября с 09:00 по местному времени на Камчатке начнёт работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.