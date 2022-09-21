Абакан, , 13:19 — REGNUM Хакасия с первых дней специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в правительстве республики.

Валентин Коновалов Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

По его словам, один из пунктов указа гласит, что высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо обеспечить призыв граждан на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны России.

«Хакасия с первых дней спецоперации выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим, по защите национальной безопасности нашей Родины», — отметил Коновалов.

Он добавил, что, как только Минобороны доведёт дополнительные задачи до Военного комиссариата Хакасии, регион приступит к их исполнению.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан. По имеющейся информации, частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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