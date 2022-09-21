Донбасс
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
class="ts-quote">«Эту речь президента ждали не только в России. Ее очень ждали на Донбассе, в Луганске, в Запорожье и конечно, в Херсонской области. Про остальной мир я уж и не говорю», — заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.