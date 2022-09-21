Москва, 21 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«В исторические, судьбоносные времена мы живем. Если драки не избежать, бей первым, — Владимир Владимирович говорил такую фразу, она мне нравится и я с ней полностью согласен. Наш противник — не [бывш. УССР], мы воюем с НАТО. Так что избежать конфликта было невозможно. Они думали, мы испугаемся, но не учли самого главного — русский характер! Когда наш народ чувствует угрозу извне, он становится плечом к плечу и защищает то, что дорого! Так было прежде, так есть сейчас.

Ежедневно на фронт записываются добровольцы из самых разных регионов России. На одном посту я разговаривал со взрослым мужчиной, который вообще только через месяц рассказал семье, что ушел на фронт. Он говорит так: а кто ж еще, если не мы здесь и сейчас? И он прав!

Здесь и сейчас тысячи людей участвуют в сборах на закупку спецсредств для бойцов. Волонтёры, рискуя жизнью, едут в ЛДНР, в Запорожскую и Херсонскую область. В России (и в моей родной Воронежской области, в частности) окружают заботой тех, кто эвакуировался из [бывш. УССР]. Промышленные предприятия готовы перейти на усиленный режим работы для помощи фронту. И все это потому, что люди, которые живут в Херсонской области, Запорожье, в республиках ДНР и ЛНР — это наши люди, наши соотечественники! И наш долг — спасти их!

Каждый день я общаюсь с херсонцами: лично, через интернет, по телефону. Они рассказывают, как приходилось выживать при нацистском режиме и как теперь они хотят вернуться домой! Вернуться в Россию!

Отвернуться от такого очевидного желания с ними воссоединиться, стать единым народом и страной, значит предать их. Мы вместе ждали заявление Владимира Владимировича и я видел реакцию людей, когда президент сказал, — «мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача.» Мы ждали от него этих слов!

Вхождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, поддерживается не только большинством жителей этих регионов, но и внутри нашей страны. Ведь эти территории исторически были частью России. Нас разделили когда-то в результате большевистского эксперимента, но теперь самое время для восстановления справедливости. Эти люди — такие же, как жители соседних Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской или любого другого региона России.

Ни один русский сегодня не может быть в стороне от судьбы России. А судьба России — наша судьба! И Победа обязательно будет за нами!», — подчеркивается в заявлении Игоря Кастюкевича.