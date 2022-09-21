Москва, 21 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Принятое главой государства решение вынужденное, но нужно было ещё 8 лет назад, как минимум, как и специальная военная операция, считает секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер. Об этом он сегодня, 21 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

«Речь ни в коем случае не идёт только о тактических событиях на фронте. После глобальной геополитической и социальной катастрофы, когда 30 лет назад был развален силами внутренней реакции под аплодисменты коллективного Запада Советский Союз, стало очевидно, что возникшими гражданскими войнами и конфликтами в Закавказье, националистическими переворотами в Прибалтике, конфликтами в Средней Азии и Преднистровье это не закончится», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что фактически более 30 лет подряд мы существуем в неприкратившейся гражданской войне, театры действия которой разгораются на разных частях постсоветского пространства:

«В России это затяжная гражданская война в Чечне, по всему же бывшему СССР это тлеющие конфликты и периодические прозападные перевороты, меняющие одну марионетку коллективного «демократического» мира на другую. Безусловно война на Донбассе — это продолжение гражданской войны, начатой в своё время главным архитектором развалин Горбачевым и продолженным жаждущими власти лидерами трёх славянских республик Ельциным (Россия), Кравчуком (бывш. УССР), Шушкевичем (Белоруссия). Волею обстоятельств мы всё стали свидетелями того как перечисленные граждане, виновные напрямую в происходящем, ушли от ответственности в мир иной. Но последствия чудовищного распада, когда миллионы наших сограждан в бывших союзных республиках стали чужими у себя дома, мы наблюдаем и сейчас».

Зоммер уточнил, что продолжающийся в связи с распадом страны конфликт перерос в открытое военное противостояние на Донбассе, и теперь, по аналогии с нашим прошлым, мы наблюдаем не гражданскую войну, а иностранную военную интервенцию стран коллективного Запада на театре военных действий [территории бывш. УССР].

«И такое мнение имеет целый ряд прогрессивных сил в Европе, и в мире. Фактически речь может идти о попытке западных стран развязать крупномасштабную мировую войну», — уверен он.

По мнению Зоммера, главное сражение современных войн лежит не на полях сражений, а в головах.

«Очень важно сделать серьёзные исторические выводы и оценки разрушителям страны и архитекторам развалин, уничтожившим единое государство в 1991 и виновным в каждом погибшем, каждом неродившемся поле развала СССР нашем сограждане», — добавил он.