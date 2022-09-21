Москва, 21 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог объяснить седьмой пункт Указа главы государства Владимира Путина о частичной мобилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Объяснить я не могу. Единственное что могу сказать, что Шойгу сказал, что будут мобилизованы 300 тысяч человек, но не единомоментно, — пояснил Песков.

Как сообщает ИА REGNUM, содержание данного пункта Указа президента РФ таково: «7. Для служебного пользования».

Читайте подробнее: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России