Песков не смог объяснить седьмой пункт указа о частичной мобилизации
Москва, 21 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог объяснить седьмой пункт Указа главы государства Владимира Путина о частичной мобилизации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Объяснить я не могу. Единственное что могу сказать, что Шойгу сказал, что будут мобилизованы 300 тысяч человек, но не единомоментно, — пояснил Песков.
Как сообщает ИА REGNUM, содержание данного пункта Указа президента РФ таково: «7. Для служебного пользования».
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