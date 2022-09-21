Москва, , 13:17 — REGNUM Жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской области преисполнены ожиданием референдума о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Единственное что огорчает население освобожденных территорий это то, что подобного рода решение не было принято раньше, отметил общественный деятель.

«Вопрос только один — почему так поздно. Сомнений никаких в позиции этих людей у меня нет. И многие их соседи, родственники, вынуждено находящиеся по другую сторону границы с надеждой смотрят на референдумы, рассчитывая вернуться», — сказал Малькевич.

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