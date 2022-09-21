В Курганской области всё готово к частичной мобилизации
Курган, 21 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Курганском областном военном комиссариате всё готово к частичной мобилизации. Об этом сообщил начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Андрей Булычевский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация
«В настоящее время курганские военкоматы фактически находятся в состоянии готовности. Начальники военкоматов ждут приказов центрального руководства», — цитирует Булычевского портал 45.ru.
Сколько человек подлежат частичной мобилизации в Курганской области не сообщается. По словам Андрея Булычевского, это секретные данные.