Калат, Афганистан, 21 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспечивает образование 13 тысяч детей в афганской провинции Забуль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации ЮНИСЕФ, программа охватит, кроме административного центра, 12 уездов провинции. В организации добавили, что в рамках этой программы будут построены новые классы и будет проводиться обучение детей.

Сообщается, что в связи с этим в Забуле прошли тестирование 1100 человек, и 380 из них будут трудоустроены учителями на вакантные должности.

Представители ЮНИСЕФ говорят, что их программа будет продолжена под эгидой организации «ЛКРО», которая вскоре приступит к работе.

Следует отметить, что не так давно ещё 800 школьников получили доступ к образованию в провинции Забуль по программе ЮНИСЕФ.