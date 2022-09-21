Москва, , 13:16 — REGNUM Вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно не стоит обсуждать в настоящее время. Как передает корреспондент 21 сентября, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания Совфеда.

Максим Решетников Официальный сайт правительства России

«Я не думаю, что сейчас надо обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года», — сказал министр.

Решетников считает важным, чтобы демпферный механизм действовал постоянно, и все понимали его параметры. Также, по его словам, от зернового демпфера получено 90 млрд. рублей в 2021 году и 110 млрд. рублей в 2022 году.

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