Самара, 21 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Самаре официально начнется 27 сентября. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Сообщается, что объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, а также школы и детские сады уже начали подключать по заявкам и согласованию ресурсоснабжающей организации.

Отмечается, что жилые дома и другие объекты в Самаре начнут подключать к отоплению 27 сентября. Этот процесс займет около двух недель.

Сообщается, что в 2022 году в городе было отремонтировано 20 участков теплосетей, сейчас идет строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе и подведение к ним теплосетей. Одновременно с этим идут работы в рамках ремонта и технического перевооружения теплотрасс.