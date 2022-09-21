Майкоп, , 13:15 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов прокомментировал объявление президентом РФ Владимиром Путиным в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что власти региона поддерживают это решение и выполнят все поставленные главой государства задачи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республика Адыгея

«Мы всецело поддерживаем принципиальную позицию президента России. Будем в полном объёме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем всё необходимое для защиты наших граждан и нашей страны», — написал глава Адыгеи в своем телеграм-канале.

Как отметил Кумпилов, только объединившись перед вызовами, которые стоят перед Россией, можно будет сохранить целостность страны, как заявил в своем видеообращении к гражданам России президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России с видеообращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации для решения задач в рамках специальной военной операции на территории б. УССР.