Брянск, , 13:18 — REGNUM Происходящие в Донбассе события касаются каждого, считает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Свою точку зрения на обращение президента РФ и будущую территориальную целостность глава региона высказал 21 сентября в социальных сетях.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

Губернатор уверен, что ослабить, разобщить и уничтожить Россию не получится. Всем вместе предстоит защищать суверенитет Родины, обеспечить её безопасность.

«То, что сегодня происходит, касается каждого из нас. [Киевские] нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России. Страдают наши мирные жители — люди живут в страхе за себя, за своих детей. А фашисты продолжают убивать, разрушать дома, детские сады, школы, больницы… Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только [б. УССР], но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради этого гибнут сегодня наши ребята», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября к жителям России в преддверии референдумов о воссоединении с ЛДНР, Запорожья и Херсонщины обратился президент Владимир Путин и объявил о частичной мобилизации резервистов.