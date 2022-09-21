Москва, 21 сентября 2022, 13:15 — REGNUM Подлежащие мобилизации граждане России будут проинформированы об этом бумажной, а не электронной повесткой. Об этом 21 сентября сообщил военный комиссариат Москвы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ сообщило, что повестки гражданам, подлежащим мобилизации, не будут рассылаться через сайт Госуслуг.
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Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, о проведении частичной мобилизации.
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