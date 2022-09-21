Белгород, 21 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Киевские нацисты подвергли обстрелу село Логачевка в Белгородской области, в результате чего загорелся один жилой дом. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что в данный момент на место обстрела выехали сотрудники всех оперативных служб и указал, что, согласно предварительным данным, в результате обстрела нет пострадавших. При этом губернатор Белгородской области пообещал позднее уточнить информацию.

Как сообщало, ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что воссоединения с Россией хотят не только большинство жителей ДНР, ЛНР, но и Запорожской, а также Херсонской области.