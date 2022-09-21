Москва, 21 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Россия сделает все, чтобы референдумы на Донбассе прошли быстро. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

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«Мы сделаем всё для того, чтобы он прошел быстро и все могли выразить свою позицию, и дальше мы пойдем вместе, с воссоединением нас станет больше, и вместе мы обязательно справимся», — заявила также Кузнецова.

Она обратила внимание на то, что восемь лет жители Донбасса ждали возможности для воссоединения с Россией.

Парламентарий также указала на зверства киевского режима, гибли женщины, дети.

«Когда я была в подвалах «Азовстали», я видела разбросанные игрушки, там держали детей. Над ними были оборудованы места для снайперов, а рядом стоял БТР, они прикрывались детьми. Чем они отличаются от террористов Беслана, которые держали наших детей в заложниках?» — задает она вопросы.