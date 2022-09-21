Улан-Удэ, 21 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Бурятии сильным ветром днём 21 сентября повреждены крыши двух зданий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии В Бурятии сильным ветром повредило крышу перинатального центра

Так, в столице Улан-Удэ пострадала крыша Республиканского перинатального центра на площади 320 кв. метров. В селе Илька Заиграевского района повреждена крыша дома культуры на площади 370 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работают оперативные группы администрации Заиграевского района и Октябрьского района г. Улан-Удэ, оперативная группа главного управления МЧС России по Республики Бурятия, а так же спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — отметили в ведомстве.