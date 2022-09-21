Калуга, 21 сентября 2022, 13:19 — REGNUM Введение в школьную программу цикла классных часов «Разговоры о важном» — это важнейший шаг в деле гражданского и патриотического воспитания детей, — считает председатель комитета по социальной политике регионального парламента, директор калужской средней школы № 15 Татьяна Дроздова. Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Минпросвещения РФ, внеурочные занятия «Разговоры о важном» являются частью образовательных программ, школьники обязаны их посещать. При этом оценок эта дисциплина не предусматривает, как и домашних заданий.
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