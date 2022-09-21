Калуга, , 13:19 — REGNUM Введение в школьную программу цикла классных часов «Разговоры о важном» — это важнейший шаг в деле гражданского и патриотического воспитания детей, — считает председатель комитета по социальной политике регионального парламента, директор калужской средней школы № 15 Татьяна Дроздова. Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

В классе Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

«Разговоры о важном» не являются уроками в традиционном понимании. Это скорее беседы, обсуждения, цель которых — помочь детям разобраться в таких понятиях, как любовь к Родине, уважение к истории своей страны, нравственность, экология и многие другие. Видно, что к разработке программ и методических рекомендаций для данных уроков авторы подошли очень серьёзно. Школам предоставлены все необходимые материалы по каждой теме: фото- и видеоматериалы, текстовое и музыкальное сопровождение. При этом, для каждого возраста — свои материалы, свой подход, чтобы детям было действительно интересно», — отметила Татьяна Дроздова .

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Минпросвещения РФ, внеурочные занятия «Разговоры о важном» являются частью образовательных программ, школьники обязаны их посещать. При этом оценок эта дисциплина не предусматривает, как и домашних заданий.

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