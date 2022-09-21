Саратов, , 13:13 — REGNUM Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 21 сентября заявил, что лично возглавит призывную комиссию по мобилизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин Пресс-служба губернатора Саратовской области

«Задачи по количеству призывников и срокам мобилизации, поставленные Министерством обороны РФ, Саратовской областью будут выполнены», — заверил Бусаргин.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Перед регионами поставлена задача обеспечить призыв граждан на военную службу.

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