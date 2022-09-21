Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM Граждане Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей б. УССР, находящиеся на территории Свердловской области, смогут принять участие в референдумах о воссоединении территорий с Россией. Об этом 21 сентября сообщает свердловский облизбирком.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Проголосовать по вопросу вхождения в состав Российской федерации граждане смогут 23–27 сентября. При этом 23–26 сентября голосование пройдет по месту нахождения избирателей, а 27 сентября будут открыты избирательные участки.

Отмечается, что Свердловская область также окажет содействие в организации голосования на территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Регион организует поставки необходимого технического оборудования.