Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Граждане Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей б. УССР, находящиеся на территории Свердловской области, смогут принять участие в референдумах о воссоединении территорий с Россией. Об этом 21 сентября сообщает свердловский облизбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Проголосовать по вопросу вхождения в состав Российской федерации граждане смогут 23–27 сентября. При этом 23–26 сентября голосование пройдет по месту нахождения избирателей, а 27 сентября будут открыты избирательные участки.

Отмечается, что Свердловская область также окажет содействие в организации голосования на территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Регион организует поставки необходимого технического оборудования.