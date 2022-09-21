Ереван, , 13:11 — REGNUM Расположение подразделений вооружённых сил Азербайджана на границе с Арменией не изменилось. Об этом 21 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Флаги Армении Harout Arabian

Представителя военного ведомства попросили прокомментировать заявление начальника Генерального штаба Армении Эдуарда Асряна, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км.

«После изложения обстановки начальником Генштаба ВС Армении никаких изменений не произошло», — сказал Торосян.

Журналисты также попросили его прокомментировать сообщения о новом скоплении азербайджанских войск на границе. Торосян на это ответил, что армянские вооружённые силы охраняют границу.

Напомним, Асрян, когда 16 сентября сообщил о продвижении азербайджанских войск, отметил, что одно подразделение оказалось в окружении. Он пообещал, что армянские военнослужащие пресекут попытки его снабжения и таким образом выдавят с занятой территории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении заявили об окружении группы азербайджанских военнослужащих