Рим, 21 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем обращении к согражданам не сказал ничего принципиально нового, заявил 21 сентября лидер итальянского популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте.

Governo.it Джузеппе Конте

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Из заявлений Путина можно сделать вывод об угрозе дальнейшей эскалации ситуации, но это не вполне новость, считает Конте.

Он также отметил, что возглавляемое им движение поддерживает киевский режим, однако считает нужным учитывать некоторые другие факторы:

«Проблема в стратегии. Хотим ли мы военной эскалации без каких-либо пределов и границ? Принимаем ли мы этот риск? Я категорически против. У нас уже налицо масштабная рецессия. И мы не должны повторять то, что было сделано в Афганистане — просто однажды встать и уйти с территории», — сказал Конте.